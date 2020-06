Familie krijgt tweede keer handgranaat voor zijn deur gegooid Patrick Lefelon

16 juni 2020

11u50 34 Deurne Er is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een handgranaat ontploft aan een eigendom van de familie B. op de Boterlaarbaan in Deurne. Eén van die familieleden is in het verleden al veroordeeld in een Er is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een handgranaat ontploft aan een eigendom van de familie B. op de Boterlaarbaan in Deurne. Eén van die familieleden is in het verleden al veroordeeld in een drugssmokkeldossier

Deze keer ontplofte rond 4 uur het springtuig aan de ingang van de zaal. De schade is beperkt. Er is wel een inslag in de deur vastgesteld. De zaal is gekend als “Dansen Roels” is vlak langs de Aldi-supermarkt gelegen. De nieuwe eigenares is een zus van de familie B. die vorige week al doelwit was van een granaataanslag.

De zaal is populair bij allochtone trouwers. Door de coronacrisis was zij al een tijdje gesloten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de granaat door een ontevreden klant zou zijn gegooid. De speurders kijken vooral naar het drugsmilieu waar minstens één van de familieleden geen onbekende is.

Het springtuig veroorzaakte enkel materiële schade. Volgens het Antwerpse parket werd de politie verwittigd door een buurtbewoner die de knal hoorde. De familie B. werd ook door de beveiligingsfirma op de hoogte gesteld van het alarm dat afging.

De ontmijningsdienst DOVO en het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse afgestapt. Het parket vorderde ook een onderzoeksrechter.