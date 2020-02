Explosief gevonden in Deurne: Ruggeveldlaan terug vrijgegeven Sander Bral

20 februari 2020

17u12 5 Deurne De drukke Ruggeveldlaan in Deurne (Antwerpen) was donderdagavond een tijdlang afgesloten omdat er ter hoogte van de ijsbaan een explosief gevonden werd. Arbeiders vonden het springtuig tijdens werkzaamheden en contacteerden de politie. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de situatie in te schatten en het explosief op te halen. Het zou gaan om een granaat gaan of iets dat er op lijkt.

“We hebben uit voorzorg de Ruggeveldlaan ter hoogte van de Boterlaarbaan volledig versperd”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Ook het openbaar vervoer kan niet passeren. Het is wachten nu op ontmijningsdienst DOVO die de situatie zal inschatten.” Rond zes uur was DOVO klaar en kon ze het explosief wegvoeren. De weg is intussen weer vrijgegeven.

Het voorwerp dat de arbeiders vonden, zou op een granaat lijken die half in de grond zat. Een ontploffing is er niet geweest. Er vielen geen gewonden.