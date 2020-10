Ex-stadsdichter Maud Vanhauwaert maakt gedicht op container AMK

01 oktober 2020

15u02 0 Deurne Achter het pompstation Schijn, aan het Ringfietspad richting Sportpaleis, kan je sinds kort een multifunctionele poëzie-installatie van ex-stadsdichter Maud Vanhauwaert bewonderen. Het gedicht bestaat uit één zin die op verschillende manieren te lezen en te interpreteren valt: Zie jou (ver (van (huis (gehavend) je) weg) trekken) in mij.

De installatie bestaat uit twee containers met schuifbare wanden. Op die wanden staan woorden die samen een gedicht vormen. Trek je de schuifdeuren steeds verder open, dan zie je telkens een ander en langer gedicht verschijnen.

Vanhauwaert: “Men zegt soms dat in poëzie de betekenis in de ruimte tussen de woorden ligt. Die ruimte kan je hier heel letterlijk nemen. De installatie is heel modulair, en je kan er zowel optredentjes organiseren, als expo’s en workshops. Hopelijk wordt het een nieuwe hotspot voor jongeren en kunstenaars uit de buurt!”

De containers staan er minstens voor twee jaar en zijn zelfs vanaf de autostrade te zien. Het is ook de bedoeling om hier activiteiten te organiseren.