Eva maakt herkenbare en ludieke cartoons over coronacrisis: “Vooral nu is humor belangrijk” Annelin Marien

02 april 2020

14u20 1 Deurne Nu ze van thuis uit werkt en haar tekentalent herontdekt heeft, ontluikt er in Eva De Wolf (42) uit Deurne een echte cartooniste. Sinds het begin van de coronacrisis maakt ze herkenbare en ludieke cartoons over de supermarkt, thuiswerken met kinderen of applaudisseren voor vuilnismannen. “Momenteel loopt het thuis niet altijd zoals ik zou willen dat het loopt, maar dat moet je ook durven te laten zien.”

Nu Eva van thuis uit voltijds kabinetmedewerkster van Jinnih Beels en moeder van Andrea en Jasper is, gebruikt ze tekenen als creatieve uitlaatklep. “Sinds ik kinderen heb, teken ik regelmatig met hen, omdat het iets is wat je gemakkelijk samen kan doen. Ik vind tekenen zelf ook heel fijn, en nu we allemaal thuis zitten, ben ik begonnen met cartoons te maken óver de coronacrisis.”

“Onbenullige dingen”

Eva plaatst elke dag een nieuwe cartoon over herkenbare situaties in tijden van corona. “Thuis werken met kleine kinderen in huis is niet altijd evident”, vertelt ze. “Als we samen tekenen, is dat om hen creatief bezig te houden en hun schermtijd te verminderen, maar ook voor mezelf, om deze situatie toch een beetje een plaats te geven. Dat probeer ik dan met humor: zeker nu is het belangrijk om te blijven lachen. Daarin moet ik natuurlijk ook wel een balans zien te vinden: ik maak cartoons over onbenullige dingen, maar als ik denk aan wat zorgverleners of zieken momenteel meemaken... Daartegenover zijn mijn problemen hier thuis natuurlijk miniem. Maar ik doe het vooral omdat ik graag teken en graag lach, en ik hoop dat ik ook anderen tijdens deze tijden toch een glimlach kan bezorgen.”

“Zotte uitspraken”

Inspiratie haalt Eva uit dingen die ze zelf meemaakt. “Uit de zotte uitspraken van mijn kinderen bijvoorbeeld!”, lacht ze. “Soms zijn die waarachtig, soms trek ik het toch nog een beetje extra in het absurde. Ik probeer me ook kwetsbaar op te stellen in mijn cartoons: het huishouden lukt momenteel niet altijd zoals ik het zou willen, of ik ben misschien niet altijd de moeder die ik zou willen zijn, maar dat durf ik wel te laten zien in mijn tekeningen.”

Je kan al Eva’s cartoons terugvinden op www.facebook.com/evatekent1.