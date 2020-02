Enkel abonnees en leden supportersclubs Antwerp kunnen ticket bekerfinale bemachtigen ADA

20 februari 2020

13u54 0 Deurne Royal Antwerp FC start vandaag de ticketverkoop voor de bekerfinale tegen Club Brugge van zondag 22 maart. De club heeft 19.800 tickets ter beschikking gekregen en die zullen verdeeld worden onder de abonnees en de officiële supportersclubs. Wie geen abonnement heeft of niet is aangesloten bij een supportersclub zal dus niet kunnen afzakken naar de Heizel.

Zondag 22 maart staat bij alle Antwerp-supporters met stip aangeduid in de agenda. Dan neemt stamnummer 1 het in de finale van de Beker van België het op tegen rivaal Club Brugge. De club kreeg tribune 1 en 2 toegewezen in de het Koning Boudewijnstadion, goed voor 19.800 tickets. Die plekken zullen verdeeld worden onder de abonnees én de leden van de officiële supportersclubs van Antwerp. Dat betekent dus dat supporters die geen abonnement hebben of niet aangesloten zijn bij een supportersclub, de bekerfinale niet in het stadion zullen kunnen bijwonen.

Op sociale media stuit die regel op heel wat verzet van Antwerp-supporters die er niet bij zullen kunnen zijn maar volgens de club is deze manier van werken heel gangbaar. “Deze manier van verkoop is evident. We hebben als club maar een kleine 20.000 tickets beschikbaar en daarom moeten we de verkoop op deze manier regelen. Alle clubs doen het zo en ook onze Europese wedstrijden worden op deze manier geregeld. Het liefst zouden we alle onze supporters meenemen maar dat is helaas niet mogelijk. Moesten we bijvoorbeeld 25.000 tickets ter beschikking hebben, dan zouden we die 5.000 plekken los kunnen verkopen. Maar dat is nu niet het geval.” Jezelf nog snel lid maken van een supportersclub heeft overigens geen zin, enkel leden leden die al lid waren op 31 januari van dit jaar kunnen een ticket bemachtigen.

Voor zij die er niet bij kunnen zijn in Brussel, voorziet de club een mooi alternatief. Op de parking van de Bosuil zal RAFC een groot scherm plaatsen waar de match live gevolgd zal kunnen worden. “En uiteraard zullen de festiviteiten ook daar plaatsvinden als we de finale winnen”, laat de club nog weten.