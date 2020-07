Elektriciteitscabine vat vuur in woonwagenpark Deurne ADA

20 juli 2020

18u04 0 Deurne In de nacht van zondag op maandag is brand ontstaan in een elektriciteitscabine in het woonwagenpark in Deurne. De brandweer had de brand snel onder controle. De bewoners hopen dat de stad snel met een plan komt om het terrein te renoveren.

Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk maar de bewoners vermoeden dat de staat van de elektriciteitscabine er iets mee te maken heeft. “Die bakken zijn al minstens veertig jaar oud. Misschien ligt overbelasting wel aan de oorzaak van de brand. Op die cabine zijn vier huizen aangesloten en verschillende verdeelstekkers”, vertelt bewoonster Maya.

Omdat de bewoners vreesden dat de brand zich misschien verder kon verspreiden en niemand het vuur zelf durfde te blussen vanwege de elektriciteit werd de brandweer erbij gehaald. Zij konden het vuur al bij al gemakkelijk doven. In de loop van de dag kwam Fluvius ter plaatse om de schade om te meten.

Renovatie?

De brand schudde de bewoners opnieuw wakker en zo komt de vraag naar een grondige renovatie van het woonwagenpark opnieuw ter sprake. “Sinds het nieuws dat we mogen blijven op deze locatie hebben we geen contact meer gehad met de stad. We begrijpen dat dat door het coronavirus niet gemakkelijk is. Nu willen we zo snel mogelijk opnieuw contact hebben met de parkopzichter om rond de tafel te zitten om de toekomst van het park te bespreken”, besluit Maya.



