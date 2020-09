Eigenaar beschoten woning in Deurne op verschillende manieren gelinkt aan Antwerps drugsmilieu

Deurne

Als een woning in Deurne beschoten wordt, hoef je niet lang te gissen naar de context, zeker niet als je weet dat een lid van de beruchte familie El M. er woont. De woning van Brahim El M. werd zaterdagavond getroffen door twee kogels. Zijn schoonfamilie gaat al jaren over de tong als het over drugsuithalingen in de haven gaat. Zijn schoonbroer is de hoofdverdachte in de zaak Makreel en zijn neef stond vorige week nog terecht voor aanslagen rond Park Spoor Noord.