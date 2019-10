Eén week hinder op Antwerpse ring: “Blijf er zo veel mogelijk weg” BJS

27 oktober 2019

19u33 42 Deurne Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor verkeershinder tijdens de herfstvakantie op de Antwerpse ring en omgeving. Er wordt zes dagen en zeven nachten lang (van zondagavond 27 oktober tot zondagochtend 3 november) ter hoogte van Deurne gewerkt.

De werken zijn nodig omdat er ernstige schade is vastgesteld op de drie linkerrijstroken van de R1 richting Nederland. Het wegdek zal er over een strook van 15 meter lang tot op de fundering worden verwijderd en vervolgens vernieuwd. Eerder werden ook de drie rechterrijstroken al op een soortgelijke manier aangepakt.

Hoewel de werken worden uitgevoerd in een verkeersluwe vakantieperiode, wordt er forse hinder verwacht. “We roepen alle verkeer daarom op om tijdens de herfstvakantie de Antwerpse ring zoveel mogelijk te vermijden”, aldus het AWV. Richting Nederland zullen bestuurders slechts drie rijstroken ter beschikking hebben: twee rijstroken op de binnenring via doorsteken in de middenberm en één rijstrook op de buitenring waarop ook het verkeer van de E313 invoegt. Richting Gent zijn er eveneens slechts drie rijstroken beschikbaar. De oprit Deurne zal tijdens de werken afgesloten worden, de afrit blijft er wel open. Ook de aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open.

Doorgaand verkeer van oost naar west en omgekeerd kiest volgens AWV tijdens de werken best voor een omweg via Brussel. Van en naar Nederland is de R2 en de tolweg door de Liefkenshoektunnel een alternatief.