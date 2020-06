Duo gepakt met pakjes cannabis na verkeersovertreding Sander Bral

23 juni 2020

11u07 0

Een patrouille van de mobiele eenheid zette zondag een auto langs de kant aan de Bisschoppenhoflaan. De bestuurder had een verkeersovertreding begaan. Bij controle zagen de inspecteurs dat er restanten cannabis in de middenconsole lagen. Ook de twee inzittenden werden gecontroleerd en gefouilleerd. Ze waren beiden in het bezit van cash geld en zakjes cannabis. Het duo van 20 en 22 jaar werd gearresteerd. Bij huiszoekingen die volgden, vond de politie nog meer cannabis. De onderzoeksrechter zal beslissen over hun verdere aanhouding.