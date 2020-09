Drugsdealer opgepakt na achtervolging met 54 pakjes cocaïne op zak Jasper van der Schoot

28 september 2020

17u59 0 Deurne De politie heeft zaterdagnamiddag een jongeman opgepakt in Deurne na een korte achtervolging met de auto. De verdachte (26) had 54 pakjes cocaïne bij zich. Tijdens zijn ontsnappingspoging bracht hij verschillende omstanders in gevaar.

Zaterdag, laat op de middag, zag de politie hoe een jongeman zijn huurwagen parkeerde op de Herentalsebaan. Hij ging een woning in de buurt binnen en kwam even later weer buiten en vertrok. Omdat de agenten vermoedden dat hij tijdens zijn bezoek drugs had verkocht, besloten ze de bestuurder aan een controle te onderwerpen. De jongeman drukte het gaspedaal in toen hij de agenten zag naderen en probeerde te ontsnappen. De agenten zetten de achtervolging in. Twee kilometer lang zaten ze de verdachte man achterna, terwijl hij in zijn vluchtpoging verschillende mensen in gevaar bracht met zijn roekeloze rijgedrag. De politie kon de man uiteindelijk inrekenen. In de auto trof ze 54 pakjes cocaïne en geld aan. De 26-jarige verdachte is aangehouden en de drugs, het geld en de huurauto zijn in beslag genomen.