Drugs en (zelfgemaakte) wapens in beslag genomen bij politie-actie Sander Bral

17 februari 2020

15u04 0

Op valentijnsdag was er een korpsactie in de regio Oost. Met zo’n actie controleert de politie voorbijrijdende voertuigen om onder meer te werken tegen diefstallen in woningen. Zo controleerde de politie 75 voertuigen en 101 personen. Vijftien personen kregen een onmiddellijke inning en 24 een gas-boete. Negen keer stelden de medewerkers een proces-verbaal op voor bijvoorbeeld het bezit van drugs en illegale wapendracht. De politie nam één zelfgemaakt wapen, wat cannabis en negen joints in beslag. Aan de actie werkten het wijkteam, het fietsteam, de mobiele eenheid en de lokale recherche van de lokale politie mee.