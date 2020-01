Dronken man (42) op elektrische step ramt geparkeerde wagen Sander Bral

30 januari 2020

Op de Herentalsebaan in Deurne werd woensdagavond de politie verwittigd nadat getuigen hadden gezien hoe een man op een elektrische step was ingereden op een geparkeerde wagen. De man kwam ten val maar liep geen verwondingen op, de wagen en de step werden wel beschadigd. Bij aankomst van de politie werd duidelijk dat de man dronken was. Hij weigerde echter alle medewerking en nam geen ademtest af. De man van 42 jaar werd bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap en mocht ontnuchteren in de cel.