Dronken jongeman (20) botst met wagen en parkeert daarna op plaats voor mindervaliden Sander Bral

23 september 2019

15u58 0

De politie ontving zondagnacht een oproep dat er een aanrijding had plaatsgevonden op een parking op de Herentalsebaan in Deurne. Iemand had met een wagen een geparkeerd voertuig aangereden. De bestuurder wandelde na de aanrijding weg. Ter plaatse trof een interventiepatrouille een voertuig aan met verschillende beschadigingen dat in het midden van twee mindervalidenplaatsen geparkeerd stond. Op de achterbank van het voertuig lag een stuk van een voorbumper, dat duidelijk afkomstig was van de wagen. Een aangereden voertuig was ter plaatse niet te vinden. Er meldde zich een twintigjarige bestuurder, die moest toegeven dat het zijn voertuig was en dat hij schuld had aan de beschadigingen. De man legde bovendien een positieve ademtest af en hij bleek te rijden met een voorlopig rijbewijs, wat betekent dat hij ‘s nachts niet mag rijden. Omdat hij ook niet beschikte over een mindervalidenkaart mag hij zich aan een stevige boete verwachten.