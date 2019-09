Dronken fietser (35) knalt op auto Sander Bral

19 september 2019

16u57 0

Een fietser is woensdagavond lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Venneborglaan in Deurne. Ter hoogte van de Plankenbergstraat wilde een auto linksaf slaan toen de fietser de straat uit reed en daarbij de wagen raakte. De fietser kwam ten val en liep lichte verwondingen op. In het ziekenhuis legde de 35-jarige fietser een positieve ademtest af. Op de plaats van het ongeval vond de politie geopende blikken bier. De 32-jarige automobilist had niet gedronken.