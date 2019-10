Dronken bestuurder knalt op tram in Deurne CVDP

27 oktober 2019

15u33 0 Deurne Op de Ter Heydelaan in Deurne heeft zaterdagavond een aanrijding plaatsgeveonden tussen een tram en een personenwagen.

De trambestuurder reed rechtdoor richting Confortalei toen een wagen het rode licht negeerde en linksaf sloeg richting Alfons Schneiderlaan. Hierbij reed de personenwagen in op het tramstel.

De bestuurder van de auto (63) legde een positieve ademtest af. De man kon pas later op de nacht verhoord worden. Hij beweerde dat de tram het rode licht negeerde en dat hij groen had. Hij had naar eigen zeggen niet te veel gedronken.