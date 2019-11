Dronken bestuurder (50) rijdt fietser in ziekenhuis, pleegt vluchtmisdrijf, crasht opnieuw en vecht met omstaanders Sander Bral

20 november 2019

14u28 1 Deurne In het Antwerpse district Deurne is een vijftigjarige man opgepakt nadat hij met zijn wagen verschillende ongevallen veroorzaakte, waaronder een aanrijding met een fietser (48). Dat meldt de Antwerpse lokale politie. De man deelde ook klappen uit aan enkele omstaanders die hem na het laatste ongeval wilden tegenhouden. Hij legde een positieve ademtest af.

Op de Turnhoutsebaan in Deurne is dinsdagavond een fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een voertuig. De fietser, een vrouw van 48 jaar, reed ter hoogte van de Venneborglaan op de oversteekplaats en werd door een voertuig dat aan hoge snelheid naderde geraakt aan het achterwiel. De vrouw werd door de lucht gekatapulteerd en raakte zwaargewond. Ze verkeerde niet in levensgevaar, maar werd met meerdere breuken overgebracht naar het ziekenhuis.

Rood licht

Volgens een getuige had de bestuurder kort voordien aan hoge snelheid het rode licht genegeerd ter hoogte van de Ter Rivierenlaan. De bestuurder stopte niet en reed door. Ter hoogte van de Gallifortlei en ter hoogte van de Leeuwlantstraat veroorzaakte de vluchtende bestuurder twee nieuwe ongevallen toen hij tegenliggers raakte. Uiteindelijk reed de bestuurder in op twee voertuigen die stilstonden voor het rode licht ter hoogte van de Ruggenveldlaan.

Toen omstaanders de bestuurder wilden tegenhouden, werd hij agressief en deelde hij klappen uit. De politie kon de vijftigjarige man uiteindelijk arresteren. Hij legde een positieve ademtest af en werd meegenomen voor ontnuchtering en verhoor. De keuring van zijn voertuig bleek verlopen.

De verdachte zal het later mogen uitleggen aan de politierechter.