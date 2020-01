Drie verdachten kunnen ontkomen na politie-achtervolging die strandt aan Bosuil Sander Bral

28 januari 2020

16u18 0 Deurne Drie onbekende personen konden in de nacht van maandag op dinsdag ontkomen na een politie-achtervolging. De politie wilde een verdacht voertuig met Duitse nummerplaat aan de kant zetten waarna het tot een achtervolging kwam die strandde aan de Bosuil. Verschillende voertuigen raakten beschadigd tijdens de rit. De drie inzittenden konden met succes te voet wegvluchten. Ze worden opgespoord.

Een anonieme patrouille van de mobiele eenheid merkte maandagnacht een verdacht voertuig met Duitse nummerplaat op in de Frank Craeybeckxlaan in Deurne. Toen de politie wilde overgaan tot controle, reed het voertuig aan hoge snelheid weg.

Tijdens de achtervolging op de Te Couwelaarlei haalde de bestuurder snelheden boven de honderd kilometer per uur. Ter hoogte van de Jeroom Beckstraat verloor het vluchtende voertuig de controle in de bocht en raakte hij de gevel van een huis. Omdat het voertuig plots tot stilstand kwam, kon de politie een lichte botsing niet meer vermijden. De bestuurder van de verdachte wagen sloeg echter opnieuw op de vlucht en reed aan hoge snelheid in de richting van het Bosuilstadion.

Het voertuig raakte tijdens zijn vlucht ook geparkeerde voertuigen, die hierdoor beschadigd werden. Uiteindelijk kwam het vluchtende voertuig tot stilstand tegen een voertuig dat geparkeerd stond aan het stadion. Voor de politie kon tussenkomen zetten de drie inzittenden het op een lopen in verschillende richtingen. Ze konden alsnog te voet ontkomen. In het voertuig werden wel twee gsm-toestellen aangetroffen. De politie vond ook twee bankkaarten die mogelijks gestolen zijn. Het voertuig werd getakeld voor verder onderzoek.