Drie dealers betrapt tijdens drugsverkoop Sander Bral

17 juni 2019

14u34 0

Medewerkers van het drugsondersteuningsteam van de politie zagen vrijdagavond dat een wagen stopte voor een pand in Deurne en dat de bestuurder zenuwachtig in het rond keek toen die uitgestapt was. Aan de inkomhal van het appartement werd contact gemaakt met een vrouw en er werd duidelijk iets uitgewisseld. De bestuurder stapte opnieuw in de wagen en de dame ging terug naar binnen. Gezien de vermoedelijke drugstransactie werden het voertuig en de bestuurder gecontroleerd. In de wagen zaten drie personen. De twee die vooraan zaten, waren op het moment van de controle net bezig met drugs te verpakken in kleine gebruikshoeveelheden cocaïne. Op de achterbank zat een klant die drugs kwam kopen. Achteraf bleek dat de vrouw die eerder in beeld kwam het duo net voorzien had van drugs. De twee werden gearresteerd en verhoord. Er werd bij de twee een huiszoeking gedaan. Ook de vrouw werd gearresteerd. Het trio, allemaal negentien jaar, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.