Doos met mondmaskers in beslag genomen Toon Verheijen

21 maart 2020

11u24 8

De politie heeft vrijdag een doos met 35 mondmaskers in beslag genomen in Deurne. Een controleploeg van de wijkpolitie daar had gezien dat de uitbater van een winkeltje mondmaskers verkocht aan prijzen van 3 euro. De politie stelde een proces-verbaal op en nam de doos met mondmaskers mee.