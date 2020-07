District schrapt grootste deel van bevrijdingsfeesten: geen Reuzenstoet en vuurwerk begin september PhT

19 juli 2020

12u19 0 Deurne Het district Deurne trekt een streep door de bevrijdingsfeesten die normaal begin september hadden plaatsgevonden. “We zoeken nog naar alternatieven, maar voorlopig staat enkel de braderij nog overeind. De Reuzenstoet, het straattheater en het vuurwerk kleuren rood op onze evenementenmatrix”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).

Deurne heeft een traditie van grote bevrijdingsfeesten. Tjerk Sekeris: “We hadden onze ambities al moeten terugschroeven. Maar nu wordt het helemaal een probleem. De Reuzenstoet brengt veel mensen samen: dat is al uitgesloten. Net als het vuurwerk. Maar zelfs de fanfare of het straattheater kan niet met de beperkingen die de federale overheid ons heeft opgelegd.”

Braderij

Een braderij blijft mogelijk omdat die onder het reglement van de markten valt. Kleine optredens zouden ook nog kunnen, maar het district kijkt ook naar de financiële kant. “Met het geld van de belastingbetaler moeten we voldoende mensen bereiken. Als je een bekend artiest strikt en je kunt maar enkele tientallen toeschouwers toelaten, dan is dat niet verantwoord. En dan weet je nog niet hoe de situatie met het virus er tegen september uitziet.”

Markten

Sekeris pleit daarnaast ook voor een mondmaskerplicht voor bezoekers op álle Antwerpse markten, dus ook in Deurne. “Op de markt van zaterdag staan er een 50-tal kramen. Als de burgemeester zo’n verplichting afkondigt voor de weekendmarkten in het stadscentrum, lijkt het me logisch dat men dat doortrekt naar de districten.”