District organiseert poetsactie tijdens ‘Deurne Ontwaakt’ “Hiermee krijgen we propere straten en ontmoetingen tussen buren” CVDP

14 februari 2020

11u31 0 Deurne Het district Deurne organiseert op zaterdag 25 april een grote poetsactie als onderdeel van het voorjaarsevenement ‘Deurne Ontwaakt’. De inwoners kunnen zich inschrijven en zo samen met hun buren de straat proper maken. Dit jaar krijgt elk deelnemend gezin een kruidenplantje als beloning.

De dagen worden langer, het weer wordt beter en mensen komen meer buiten. Tijd om de ogen terug te openen, te ontwaken uit de winterslaap en met volle teugen te genieten van al het moois wat Deurne te bieden heeft deze lente. Het district organiseert daarom van zondag 19 tot en met zondag 26 april 2020 ‘Deurne Ontwaakt’. Een hele week vinden er in Deurne verschillende gratis activiteiten plaats, verspreid over diverse momenten en locaties. Er is voor ieder wat wils. Vroege vogels, dierenliefhebbers, groene vingers, fietsers, muziekliefhebbers, actievelingen en zenboeddhisten vinden ongetwijfeld hun gading in het aanbod.

Samen poetsen is plezanter

Als de lente in het land is, is het ook hoog tijd om grote kuis te houden en samen met de buren de handen uit de mouwen te steken voor een propere en groenere straat! Daarom staat ‘Deurne Ontwaakt’ op zaterdag 25 april in het teken van poetsen, ruilen en ontmoeten onder de noemer ‘Schoon stekje, groen plekje’.

Schepen Elke Brydenbach: “Met deze poetsactie worden de inwoners van Deurne gestimuleerd om bij te dragen aan de netheid in hun straat. Het samen poetsen van de straat zorgt niet alleen voor een propere straat, maar ook voor ontmoetingen tussen de buren. Die dag worden de stoepstenen opgeblonken, fietsen gewassen, ramen gepoetst, onkruid verwijderd en vuil opgeraapt, maar de buurtbewoners smeden dan ook plannen om dingen te organiseren in hun straat.”

Beloning

“Tijdens de vorige editie namen er in Deurne 107 straten deel met meer dan 2000 gezinnen. Deurne zou Deurne niet zijn als dat aantal dit jaar nog hoger zal liggen. Dit jaar voorzien we voor elk deelnemend gezin een kruidenplantje. Dat plantje mogen ze houden of in de namiddag op de deelbeurs komen ruilen voor iets anders: een boek, een stekje of een plantje. Net zoals vorig jaar kunnen de inwoners lunchboxen bestellen met een hapje en drankje om na het poetsen samen met de buren na te genieten”, vertelt schepen Elke Brydenbach.

Meer informatie over deze poetsactie vindt u op de website.