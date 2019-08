Diervriendelijk vuurwerk op Bevrijdingsfeesten in Rivierenhof AMK

23 augustus 2019

09u32 0 Deurne Van 6 tot 8 september viert Deurne traditiegetrouw de bevrijding met vuurwerk, een reuzenstoet, modelstoomdagen en een braderij op de Gallifortlei. Dit jaar zal het vuurwerk een beetje anders zijn: de Bevrijdingsfeesten openen namelijk met een diervriendelijk vuurwerk.

Boven de vijver in het Rivierenhof worden naar traditie verschillende vuurpijlen in de lucht geschoten op live muziek. Vanaf dit jaar is er echter gekozen voor diervriendelijk vuurwerk met een combinatie van vuurpijlen, vuurvlammen, lasers en vuurwerkfonteinen. Anders dan bij traditioneel vuurwerk, waarbij je een luide knal hoort tot wel 170 decibel, is diervriendelijk vuurwerk geluidsarm, met een maximum grens op 85 decibel. Dat is te vergelijken met een voorbijrijdende vrachtwagen, waar huisdieren niet van in paniek slaan. Ook qua veiligheid zou geluidsarm vuurwerk beter scoren, omdat er slechts 1/60e van de hoeveelheid ontplofbaar middel in verwerkt zit.