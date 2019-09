Deurnse ijsberen openen winterseizoen zwemvijver Boekenbergpark ADA

16 september 2019

10u47 3

De laatste duik is genomen, de laatste lengte gezwommen: zwemvijver Boekenberg heeft afgelopen weekend het zomerseizoen 2019 afgesloten. Met september erbij schatten de redders dat er toch meer dan 75.000 zwemmers langs zijn geweest.

Nu het zomerseizoen afgelopen is, betekent dat niet dat er niets meer te beleven valt want de Deurnse IJsberen staan te popelen om een frisse duik te nemen. Met het sluiten van het zomerseizoen is het nu aan hen. Zondag openden ze hun winterseizoen met een kleine ceremonie en een receptie. Zij hopen natuurlijk op een koude winter en een dik pak ijs op de vijver, want zo zijn ijsberen op hun best.