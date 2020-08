Deurne zoekt kunstenaars voor ‘Deurne geeft je vleugels’ AMK

12 augustus 2020

14u04 0 Deurne Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de groepstentoonstelling ‘Deurne geeft je Vleugels’ plaats in de zijvleugels van het districtshuis van Deurne. Tijdens deze tentoonstelling exposeren verschillende kunstenaars die een link hebben met Deurne. Het district zoekt hiervoor nog kunstenaars die hun werk aan het grote publiek willen tonen. Je maakt bovendien kans om in 2021 een eigen tentoonstelling te krijgen.

Kunstenaars mogen deelnemen met een bestaand of met een nieuw werk. Een professionele jury zal elk werk beoordelen en selecteert de kunstenaars die in 2021 één van de vleugels krijgen voor een solotentoonstelling. De jury komt op 23 oktober vooraf naar alle werken kijken, zonder dat de kunstenaars aanwezig zijn. Nadien, om 20 uur, doet ze een tweede ronde voor een individuele babbel over de werken met de kunstenaars. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2020 is de tentoonstelling ook open voor het brede publiek. Inschrijven kan voor 15 september in via dit inschrijfformulier.