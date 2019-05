Deurne trakteert fietsers op ontbijt BJS

27 mei 2019

13u35 0 Deurne Tijdens de ‘Fietsdag Deurne’ op woensdag 29 mei bedankt het district alle fietsers. Ze worden ’s morgens aan het kasteel Sterckshof getrakteerd op een gratis ontbijt.

Tijdens de ‘Fietsdag Deurne’ op woensdag 29 mei wil het district Deurne daarom alle fietsers belonen en nog meer bewoners aanzetten om hun verplaatsingen met de fiets te doen. “Veel Antwerpenaars verplaatsen zich in de stad regelmatig of altijd met de fiets”, zegt het Deurnese districtsbestuur. “Zeker in een stad als Antwerpen met een hoge bevolkingsdichtheid, een bloeiende handel en een groot aantal openbare werken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk verplaatsingen per fiets gebeuren. Fietsen is bovendien gezond en beter voor het milieu en is vaak sneller dan andere vervoersmiddelen.” Fietsers worden van 7.30 tot 9.30 uur ter hoogte van het kasteel Sterckshof getrakteerd op een gratis ontbijt (koffiekoek, fruit, koffie, thee en fruitsap).