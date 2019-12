Deurne opgeschrikt door drie aanslagen in half uur tijd: “Vanaf nu enkel met kogelvrije vesten naar buiten, en onze hondjes ook”

Deurne

Drie woningen onder vuur genomen in Deurne op een half uur. De Herentalsebaan, de Van Steenlandstraat en de Dascottelei stonden in rep en roer donderdagochtend . “Na die grote drugsvangst in de haven van vorige week, wisten we wel dat het geweld opnieuw zou opflakkeren na twee weken stilte. Maar dat de drugsoorlog zich voor onze neus ging afspelen, hadden we nooit zien aankomen.”