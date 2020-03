Deurne huldigt sportlaureaten op 14 maart BJS

01 maart 2020

15u13 0 Deurne Het district Deurne zet op 14 maart 2020 de Deurnse sportlaureaten in de kijker. Tijdens het ‘Gala van de Sporttrofee Deurne 2019' staan sport en beleving centraal: een schitterende show, met een geheime centrale gast en verschillende optredens.

“Het hoogtepunt van het gala is de huldiging van alle sportlaureaten, want het is dankzij hen dat Deurne zich met recht en reden het sportdistrict mag noemen”, zegt het districtsbestuur van Deurne.

“Daarnaast worden ook nu vijf specifieke trofeeën uitgereikt, waaronder de Sporttrofee van Deurne individueel en voor ploegen. In 2018 sleepten Noah Kuavita en Antwerp Quidditch Club deze prijzen in de wacht. Verder is er de trofee vrijwilliger, de G-sporttrofee en de jeugdsporttrofee.”

De sportvereniging waar de sporter of de ploeg aangesloten is, krijgt tijdens de uitreiking de gepaste aandacht. Deze zorgt namelijk niet alleen voor een goede omkadering, maar ook voor ontplooiingskansen die gepaard gaan met een degelijke opleiding en begeleiding voor de jongere(n).

Nominaties konden tot en met 15 december 2019 ingezonden worden.

Het ‘Gala van de Sporttrofee Deurne 2019' vindt op zaterdag 14 maart 2020 om 19.30 uur plaats in het CC Deurne in de Frans Messingstraat. Het evenement is helaas al volzet.