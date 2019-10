Deurne herdenkt wapenstilstand met bloemenhulde en Last Post BJS

10 oktober 2019

16u02 0 Deurne Deurne herdenkt op 11 november 2019 de wapenstilstand, de jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er vindt een bloemenhulde plaats en The Last Post hoort u op verschillende locaties in Deurne.

Aan de gedenkplaat in het politiecentrum aan de Unolaan legt het Deurnese districtsbestuur, samen met Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne, om 10.30 uur bloemen neer. Vervolgens stappen zij samen met de aanwezigen in optocht, onder begeleiding van de Red Hackle Pipe Band naar het ‘Monument der Gesneuvelden’ aan het kasteel Sterckshof, waar een bloemenhulde plaatsvindt en muzikanten The Last Post spelen. Ten slotte vindt in het districtshuis een hulde plaats aan het borstbeeld van burgemeester Alfons Schneider en aan de gedenkplaat van de gesneuvelden van 1914-1918.

Ter afsluiting geeft het districtsbestuur en de voorzitster van de Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne een toespraak in de trouwzaal van het districtshuis.