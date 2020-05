Deurne blijft permanent bewegen met nieuwe interactieve wandeling ‘Wandel je fit met Zeger’ Caroline Van de Pol

25 mei 2020

15u50 0 Deurne Als afsluiter en hoogtepunt van 6 weken beweegfilmpjes met Zeger Van Noten, lanceren het district Deurne en Zeger in samenwerking met het Provinciaal Domein Rivierenhof vandaag de nieuwe interactieve beweegwandeling Als afsluiter en hoogtepunt van 6 weken beweegfilmpjes met Zeger Van Noten, lanceren het district Deurne en Zeger in samenwerking met het Provinciaal Domein Rivierenhof vandaag de nieuwe interactieve beweegwandeling ‘Wandel je fit met Zeger’

De afgelopen weken werkten het district Deurne en Zeger samen om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen, met ludieke filmpjes vol verrassende beweegtips op de districtskanalen. De laatste post verschijnt vandaag en daarin stellen beide partners, in samenwerking met het Provinciaal Domein Rivierenhof, nu een nieuwe wandeling in het thema voor.

Deze nieuwe beweegwandeling verbindt de mooiste en meest verrassende plekjes van het Rivierenhof en Park Groot Schijn. Deurnenaar Zeger neemt iedereen als coach mee ‘door zijn eigen achtertuin’ en geeft onderweg meerdere beweegopdrachten en aanmoedigingen. De wandeling is 6,5 kilometer lang en bevat 6 opdrachten: bruglopen, steppen, pompen, oefening erop/erover, boomstamlopen en een work-out op het skateterrein. De geluids- en videofragmenten dienen om de wandelaars extra te motiveren.

Succes

Districtsschepen voor sport Elke Brydenbach kijkt alvast uit naar de nieuwe wandeling: “De filmpjes met Zeger als beweegcoach waren een absoluut succes! Dat bleek uit de vele positieve reacties. Uiteraard stopt het verhaal hier niet. We willen de Deurnenaar blijven motiveren om te bewegen! We werkten deze interactieve wandeling uit voor jong én iets minder jong. Je kan genieten van een rustige wandeling doorheen het prachtige groen of je wandeling net een extra dimensie geven en voluit gaan voor de beweegopdrachten. Ik wil Zeger extra bedanken omdat hij ons de afgelopen periode met veel enthousiasme heeft meegenomen in dit sportief avontuur.”

Andere interactieve wandelingen

Het district Deurne heeft een rijke traditie in het uitwerken van interactieve wandelingen in verschillende thema’s. Al deze tochten zijn te vinden via het platform izi.travel. Ze kunnen daar gedownload of online gevolgd worden op de smartphone of tablet. Je kan ermee Ertbrugge ontdekken, graffiti spotten in Kronenburg, de wereld van de volkstuinders induiken, … De wandelingen blijven permanent en zullen ook na de coronacrisis online blijven staan.