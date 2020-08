Deurne annuleert Bevrijdingsfeesten AMK

12 augustus 2020

13u52 0 Deurne Begin september viert Deurne traditiegetrouw de Bevrijding met vuurwerk, een reuzenstoet, modelstoomdagen en een braderij op de Gallifortlei. Dit jaar werd echter beslist de Bevrijdingsfeesten op 4, 5 en 6 september niet te laten doorgaan.

“Met spijt in het hart geven we mee dat er in Deurne dit najaar geen Bevrijdingsfeesten plaatsvinden”, klinkt het bij het district. “Zowel de Reuzenstoet, het vuurwerk en de familiedag kregen een rood licht op de evenementenmatrix. Het is niet haalbaar om deze evenementen op een veilige manier voor alle bezoekers te organiseren. We hopen om iedereen in 2021 terug met open armen te begroeten.”

Buiten de Reuzenstoet, het vuurwerk en de familiedag die het district zelf organiseert, gaan ook de modelstoomdagen en de braderij op de Gallifortlei (beide op 5 en 6 september), die steeds plaatsvinden in het Bevrijdingsweekend en georganiseerd worden door externe partners, niet door. Verder werd beslist om de geplande activiteiten rond Werelddag voor de Vrede (op 30 augustus) niet te laten plaatsvinden.