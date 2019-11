Denk mee over ‘trage wegen’ in Deurne AMK

15 november 2019

11u38 0 Deurne De stad Antwerpen wil onder begeleiding van Trage Wegen vzw een plan opmaken om de trage wegen in de stad en alle districten te versterken. Op donderdag 21 november kan je mee de trage wegen van Deurne-Zuid oplijsten.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. De stad wil meer van die trage wegen, en het project zal niet enkel onderzoeken waar de trage wegen in Antwerpen vandaag liggen en hoe deze gebruikt worden, maar ook hoe ze kunnen bijdragen aan een aangename stad waar het leuk wandelen en fietsen is.

Op 21 november kan je als inwoner van Deurne meewerken aan het project. Ken je ontbrekende verbindingen of herinnert u zich trage wegen in Deurne-Zuid die intussen verdwenen zijn? Om 19:30 uur nodigen Trage Wegen vzw, Regionaal Landschap de Voorkempen, GruunRant en Stad Antwerpen iedereen uit om hieraan mee te werken.

Plaats van afspraak is De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15, 2100 Deurne. Inschrijven kan op www.antwerpen.be.