Dealer van amper 16 jaar betrapt op het verkopen van cannabis aan 15-jarige





CVDP

02 mei 2020

14u31 1 Deurne De politie betrapte vrijdag een jongen (16) op heterdaad bij het verkopen van cannabis aan een 15-jarige in Deurne. Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werd nog meer materiaal van de drugshandel aangetroffen.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Oost kreeg van buurtbewoners uit de omgeving van de Dascottelei te horen dat vermoedelijk iemand in hun straat drugs verhandelde. De politie startte een onderzoek en kon vaststellen dat iemand cannabis verkocht. Bij de verkoper van de drugs volgde een huiszoeking. Daar vond de politie nog meer cannabis maar ook verpakkingsmateriaal, een weegschaal en verschillende mobiele telefoons. De verdachte was een jongen van 16 jaar. Ook zijn meerderjarige broer (18) lijkt bij de drughandel betrokken te zijn. Toen de politie de drugshandel vaststelde, had de minderjarige verdachte drugs verkocht aan een jongen van 15 jaar. Beide broers zijn gearresteerd, de oudste werd aangehouden, de jongste werd geplaatst in een gesloten instelling.