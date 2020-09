De Wever reageert op nieuw schietincident in Deurne: “Ik kan symptomen bestrijden maar om de maffia aan te pakken, ben ik niet bevoegd” Sander Bral

06 september 2020

13u51 16 Deurne Het lijkt wel alsof de Antwerpse drugscriminelen lachen met de politie. Het lijkt wel alsof de Antwerpse drugscriminelen lachen met de politie. Operatie Nachtwacht om het geweld tegen te gaan start elke dag op om 23 uur, dus beginnen de criminelen al te schieten om 22 uur. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert zondagmiddag bij VTM Nieuws op de schietpartij van zaterdagavond. “Wij zullen ons aanpassen zoals zij dat doen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Om 23 uur elke avond worden de manschappen achter de grootschalige politie-operatie Nachtwacht gebriefd om het toenemende drugsgeweld op het publiek domein in te perken. Volgens een getuige van de schietpartij van zaterdagavond in de Deurnese Palinckstraat, is het niet zo slim dat de politie zo in haar kaarten laat kijken. De man heeft gelijk, zo blijkt, want er werd al geschoten om 22 uur zaterdagavond, vooraleer Operatie Nachtwacht van start ging.

Ik hoop dat de volgende regering een topprioriteit maakt van een eigen Belgische anti-drugspolitie zoals de DEA in de Verenigde Staten. Die moet geen tientallen mensen hebben zoals de federale politie nu op drugsbestrijding zet, maar honderden Burgemeester Bart De Wever

Riool

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) was zondagmiddag te gast in de nieuwsstudio van VTM en reageert op het voorval. “Komt Operatie Nachtwacht veel te laat? Uiteraard niet, wij doen al jaren dit soort bestuurlijke acties, deze is gewoon de meest grootschalige. Maar we kunnen niet anders doen dan symptoombestrijding. Er is een hevige drugsoorlog aan de gang in onze stad tussen verschillende clans en dat is slechts het topje van de ijsberg, hetgeen er uit de riool van de georganiseerde misdaad komt gekropen. De riool zelf opkuisen, daarvoor ben ik niet bevoegd, dat moet gerechtelijk opgelost worden, maar daar hebben ze de middelen niet.”

“Ik hoop dat de volgende regering een topprioriteit maakt van een eigen Belgische anti-drugspolitie zoals de DEA in de Verenigde Staten”, gaat De Wever verder. “Die moet geen tientallen mensen hebben zoals de federale politie nu op drugsbestrijding zet, maar honderden. Bovendien moet justitie ook kunnen volgen. We hebben duizenden arrestaties kunnen verrichten in Antwerpen maar die moeten ook op een degelijke manier verwerkt worden. Als ik deze week dan hoor dat geweldplegers die gepakt worden, maximum zes jaar kunnen krijgen, is dat gewoon lachwekkend.”

Maffia

De Wever waarschuwt ook dat het extreme geweld uit Zuid-Amerika en Nederland ook naar Antwerpen komt overgewaaid. “Daar worden advocaten vermoord, he”, benadrukt de burgemeester. “Dat zijn dezelfde jongens die zich nu in Antwerpen aan het verankeren zijn. Ze worden machtiger en gaan steeds driester te werk. Ik kan het geweld dat zich op straat afspeelt op hun bestelling, aanpakken. Maar de maffia bestrijden, daar ben ik niet voor bevoegd.”

Operatie Nachtwacht blijft voorlopig overeind en zou volgens onze informatie minstens honderd dagen blijven duren.