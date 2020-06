De lockdown in Antwerpen door de ogen van een fotograaf: “Afgelopen maanden waren zo wereldvreemd dat ik dit moést documenteren” David Acke

08 juni 2020

19u19 0 Deurne Deurnenaar Eddy Hagen werkt volop aan een uniek fotoboek over Antwerpen tijdens de lockdown. Sinds 15 maart trok hij er op uit met zijn fototoestel om de verlaten stad op beeld te zetten. Dat resulteerde in het boek ‘Ceci n’est pas un lockdown. Het boek’ met 140-tal foto’s. “Deze uitzonderlijke periode moest gewoon op beeld vastgelegd worden.”

Officieel is Eddy Hagen (54) uit Deurne fotograaf van opleiding maar zijn professionele carrière leidde hem naar de grafische sector en op dit moment werkt hij als innovatiecoach waarbij hij bedrijven helpt bij het innoveren. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en sinds de opmars van de digitale fotografie nam Eddy zijn fototoestel al eens opnieuw ter hand. Zij het als hobby.

En dat was aanvankelijk ook de intentie toen hij op 15 maart opnieuw de straat optrok. De lockdown was net twee dagen oud en de Antwerpenaar bleef in zijn kot. Nooit eerder lag de stad er zo verlaten bij en dat was de kans voor Eddy om Antwerpen vast te leggen zoals we de Koekenstad nooit eerder zagen. “Ik voelde dat ik dit moest documenteren, zowel voor mezelf als voor iedereen die dit heeft meegemaakt. Deze afgelopen maanden waren zo wereldvreemd, nooit eerder - en laat ons hopen dat het nooit meer zal gebeuren - gebeurde het dat de stad er zo verlaten bij lag", vertelt Eddy.

Ik verschoot er zelf van hoe snel je bepaalde gebeurtenissen, beslissingen vergat in deze periode. Met dit boek hoop ik de herinneringen aan deze unieke periode levendig te houden Fotograaf Eddy Hagen

Aanvankelijk maakte hij de foto’s voor zijn blog www.delichtdichter.be en voor op zijn Facebookpagina maar al snel suggereerden zijn vrienden dat hij hier een boek van moest maken. “Vanuit mijn achtergrond in de grafische sector had ik wel ervaring met lay-outen en het ontwerpen van boeken en zo kwam ‘Ceci n’est pas un lockdown Het boek’. Een fotoboek met een 140-tal foto’s van Antwerpen tijdens de lockdown.”

Magisch moment

Wie door het boek bladert zal merken dat heel wat foto’s ‘s avonds en ‘s nachts zijn genomen. Een heel bewust keuze van Eddy. “Persoonlijk is dat moment, de overgang van dag naar nacht één van de mooiste momenten om foto’s te nemen. Het licht is dan magisch. Dat diepe blauw zorgt voor een prachtige sfeer. Het maakte me wat filosofisch toen ik erover nadacht. In normale omstandigheden kunnen we vrij goed voorspellen wat de volgende dag zal brengen. Tijdens deze coronacrisis was dat niet het geval. De dag ging over in de nacht zonder dat je eigenlijk wist wat er de volgende dag zou gebeuren. Door daarbij nog eens te spelen met je sluitertijd zorgde ik ervoor dat de weinige menselijke activiteit ook nog eens vervaagde.”

Naast de foto’s voegde Eddy er ook wat tekst en uitleg aan toe en plaatste hij er ook fragmenten bij uit krantenartikels van de dagen waarop de foto’s getrokken werden. Op die manier krijgt de lezer ook achtergrond bij de foto’s en wordt deze periode gedocumenteerd. “Ik verschoot er zelf van hoe snel je bepaalde gebeurtenissen, beslissingen vergat in deze periode. Met dit boek hoop ik de herinneringen aan deze unieke periode levendig te houden.”

Ceci n’est pas un lockdown. Het boek, kost 50 euro en is te bestellen via Eddy’s website www.delichtdichter.be.