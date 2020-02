De Lijn houdt lippen stijf over mogelijke tramverbinding tussen Deurne-Noord en Deurne-Zuid BJS

20 februari 2020

09u57 12 Deurne Komt er een volwaardige tramverbinding tussen het noorden en het zuiden van Deurne? Volgens Gazet van Antwerpen onderzoekt De Lijn, in het kader van het plan ‘basisbereikbaarheid’, de mogelijkheid om de ongebruikte tramsporen op de Ruggeveldlaan, tussen de August van de Wielelei en de E313, in gebruik te nemen. De Lijn bevestigt, noch ontkent. “We houden álle netten tegen het licht.”

De Lijn is volop bezig met het herbekijken van het Antwerpse tramnet. Een moeilijke oefening want het hertekenen van het net mag geen extra geld kosten. De voorlopige (!) plannen deden in Antwerpen al heel wat stof oplaaien. Vorige week lekte bijvoorbeeld uit dat tram 2, tussen Merksem en Hoboken, sterk zou worden ingekort. Tram 4 tussen Silsburg en Hoboken zou verdwijnen en tram 7, die Mortsel met het Eilandje verbindt, zou op termijn ook worden geschrapt.

Er doen momenteel een heleboel ideeën de ronde. Maar die zijn - voor alle duidelijkheid - allemaal voorbarig. Pas tegen het einde van de lente wordt er meer nieuws verwacht Karen Van der Sype (De Lijn)

De plannen van De Lijn zijn niet allemaal kommer en kwel - zeker niet voor de inwoners van het district Deurne. Gazet van Antwerpen berichtte dinsdag immers dat De Lijn overweegt om via de Ruggeveldlaan, waar het nieuwe zwembad van Sportoase wordt gebouwd, een noord-zuidverbinding in te voeren. Het districtsbestuur pleit al lang om het noorden en het zuiden van Deurne met elkaar te verbinden, via de ongebruikte tramsporen tussen de August van de Wielelei en de E313.

De Lijn bevestigt noch ontkent dat het de noord-zuidverbinding in Deurne onderzoekt. “In het kader van het plan ‘basisbereikbaarheid’ houden we álle netten tegen het licht”, zegt Karen Van der Sype, woordvoerder van De Lijn. “Dat gebeurt in de vervoerregioraad waar, naast mensen van De Lijn, ook de Vlaamse overheid en lokale besturen in zijn vertegenwoordigd. Er doen momenteel een heleboel ideeën de ronde. Maar die zijn - voor alle duidelijkheid - allemaal voorbarig. Pas tegen het einde van de lente wordt er meer nieuws verwacht.”