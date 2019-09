Cultuurseizoen Deurne start met familiedag AMK

19 september 2019

15u11 0 Deurne Op zaterdag trapt cc Deurne zijn nieuwe cultuurseizoen af met een familiedag. Van 14 tot 18 uur kan je er genieten van muziek, clownerie, een artistiek buffet, een kinderkapsalon en een kinderdansfeest.

Voor het begin van het nieuwe cultuurseizoen organiseert cc Deurne een familiedag met een heleboel activiteiten. Zo is er Big Bang Buurt, een muziekfestival voor een jong publiek met Brazzmatazz, een 18-koppige brassband. Verder werkten Jan Van Outryve en Aline Goffin samen met de kinderen van het zesde jaar van lokale basisschool ’t Speelscholeke rond de liedjes uit de voorstelling. Zij presenteren zaterdag samen het resultaat. Ook is er een poëtische clownerievoorstelling van Kontrol, een artistiek buffet en een theatraal kinderkapsalon. Traditiegetrouw vormt een kinderdansfeest de afsluiter. Dit jaar komt Majestro the Hitmaker plaatjes draaien voor de kleine danslustigen. Inkom is 6 euro, met het kansentarief betaal je 2 euro.