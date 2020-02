Cultuurcentrum Deurne trakteert de hele maand maart op gratis taart Annelin Marien

28 februari 2020

Gratis taart in maart: het klinkt goed, en het zal lekker smaken ook. Het cultuurcentrum van Deurne wordt vier jaar, en dat wordt gevierd met een hele maand gratis taart.

In de ‘gezelligste living’ van Deurne, het cultuurcentrum in de Frans Messingstraat 36, kan je telkens op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 16 uur terecht voor een gratis kopje koffie of thee tijdens het lezen van je favoriete krant of tijdschrift. Nu CC Deurne vier jaar wordt, trakteert het cultuurcentrum op gratis taart vanaf dinsdag 3 maart tot dinsdag 31 maart, op dinsdag, woensdag en donderdag.

Let op: op woensdag 11 maart (in de namiddag), donderdag 19 maart (in de namiddag) en dinsdag 24 maart is de gezelligste living uitzonderlijk gesloten wegens voorstellingen en verhuringen.