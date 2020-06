Cultuurcentrum Deurne en Cinema Rix presenteren RADIO RIX: elke donderdag live radio ADA

10 juni 2020

16u57 0 Deurne Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn cc Deurne en Cinema Rix sinds 13 maart gesloten. Uit liefde voor publiek, artiesten, vrijwilligers en personeel zochten de medewerkers naar andere manieren om hun aanbod en socio-culturele werking te kunnen verder zetten. Midden mei werd het idee van een eigen radiozender geopperd en drie weken later, op 4 juni, ging RADIO RIX voor het eerst live de ether in.

In de strijd tegen het coronavirus werden cc Deurne en Cinema Rix net zoals andere cultuurinstellingen verplicht om nog tot eind juli de deuren te sluiten. De medewerkers bleven echter niet bij de pakken zitten en kwamen met een fijn initiatief op de proppen. Onder de noemer RADIO RIX maken cc Deurne en Cinema Rix heel de zomer lang live radio op donderdag. Buurtbar Barix wordt hiervoor omgetoverd tot radiostudio. Vorige donderdag ging de eerste radiosessie van start. Donderdag staat er opnieuw veel schoon volk op het programma.

Tour de force

De realisatie van RADIO RIX was een heuse tour de force. Voor de medewerkers van cc Deurne en Cinema Rix was radio maken tot drie weken geleden onbekend terrein. Elk van de medewerkers smeet zich vol enthousiasme in dit nieuwe avontuur en nam een deel van het voorbereidend werk op zich. Van de technische afwerking over het redactiewerk tot het uitklaren van de rechten. Nu maken ze samen met bijzonder veel goesting en zonder schroom RADIO RIX.

RADIO RIX zendt elke donderdag live uit van 9 uur ’s morgens tot 21 uur ’s avonds. De dag is onderverdeeld in acht blokken waarvan vijf eigen shows en drie partnerblokken. Medewerkers, vrijwilligers en vriend aan huis Vitalski kruipen zelf achter de microfoon en nodigen gasten van divers pluimage in hun studio uit.

Luisteren kan via www.radiorix.be.