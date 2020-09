Coronabesmettingen ontregelen voorbereiding op competitiestart bij Antwerp Volley Team Walter Vereeck

07 september 2020

21u59 12 Deurne Het nieuws kwam bikkelhard en onverwacht binnen. De ambitieuze mannenploeg van Interfreight Volley Antwerpen telde op een week tijd plots vijf besmette spelers. Vorige dinsdag liet de eerste speler met covidsymptomen zich testen. Vrijdag waren er al vijf positieve gevallen binnen het team.

Snel en onvoorspelbaar

“We deden onze fysieke trainingen buiten”, verklaart de ietwat ontredderde coach Christof Van Goethem. “Ook onze baltrainingen in de sporthal werden zo ‘coronavrij’ mogelijk afgewerkt, met strenge reglementen. Toch sloeg het virus genadeloos toe. De assistent-trainer, die trouwens nooit aanwezig is tijdens het fysieke gedeelte, toonde ook besmettingsverschijnselen. Het is echt een klap voor de ploeg en voor de club. De spelers die een positieve test hebben afgelegd, moeten tot zondag in totale afzondering. De overige volleyballers die negatief zijn, moeten twee weken in quarantaine. Dat heeft te maken met de incubatietijd van vijf of zes dagen. Die extra dagen worden daarbij opgeteld. Deze spelers en ik ook, zullen donderdag opnieuw gecontroleerd worden. Testen we voor de tweede keer negatief, dan mogen we opnieuw in actie schieten. Ik neem geen risico’s en zal pas volgende maandag opnieuw de trainingen starten.”

De voorbereiding van het nieuwe seizoen is grondig verstoord

“We liggen in totaal bijna twee weken stil en twee weekends lang kunnen we geen oefenwedstrijden spelen”, merkt de ex-speler van Amber Antwerpen en Precura Antwerpen op. “We kwamen net op het juiste ritme, maar dat is nu allemaal onderbroken. Ik merkte stilaan dat er heel wat kwaliteit in het team zit. We hebben vijf nieuwe spelers aangetrokken en die waren net bezig om hun meerwaarde te tonen. Nu wordt alles in vraag gesteld. Hoe komen we hieruit en hoe lang zal dit nog aanslepen? Er is gelukkig geen druk vanuit het bestuur om te promoveren. We willen wel bovenaan meespelen om de titelambities van de andere ploegen te verstoren.” Normaal gezien start Interfreight Antwerpen op zondag 4 oktober met een thuiswedstrijd tegen Nijvel. “Ik stel me echt wel vragen of dat allemaal wel kan”, besluit Van Goethem.