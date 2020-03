Cohousingproject aan Eksterlaar in Deurne krijgt vorm: “We zoeken nog bewoners voor de laatste woningen”



CVDP

04 maart 2020

16u20 2 Deurne In Deurne aan Eksterlaar vlakbij het Boekenbergpark leggen toekomstige bewoners de laatste hand aan de plannen voor hun cohousingproject. Op een grond van 4.900 m2 (ongeveer één voetbalveld) komen 8 private woningen, 15 appartementen en een gemeenschappelijk paviljoen. De werken starten in het voorjaar van 2021, de verhuis volgt twee jaar later.

Het gemeenschappelijke paviljoen zal een zaal bevatten, een keuken, een logeerkamer, een wasplaats, een salon, speelruimte voor kinderen, een coworking space en een atelier. In de grote collectieve tuin zal er een moestuin zijn, naast een stille zone, speelzones en een sauna.

De bewonersgroep besliste ook om ecologisch te bouwen. De woningen zijn bijvoorbeeld georganiseerd in twee bijna energieneutrale gebouwen. Fotovoltaïsche panelen op alle daken zorgen voor de nodige stroomvoorziening en regenwater wordt maximaal gerecupereerd. In de ondergrondse parking komen ook deelauto’s en laadpunten voor elektrische wagens.

Wat is cohousing?

Cohousers hebben een volledig uitgeruste privéwoning en tuin of terras. Daarnaast delen ze een gedeelde tuin en een centraal paviljoen. Doel hiervan is het gevoel van een dorp te herstellen: buren kennen elkaar en de betrokkenheid is groot. Daarnaast is cohousen een antwoord op een aantal stedenbouwkundige uitdagingen in Vlaanderen, door onder andere slimmer ruimtegebruik, veilige speelruimte voor kinderen, aandacht voor levenslang wonen en meer groen.

De bewonersgroep groeide de voorbije maanden langzaam maar zeker aan. De bewoners gaan prat op de goede sfeer in hun groep en op de gemengde samenstelling ervan: de oudste bewoners zijn actieve zestigers, de jongste bewoner is nauwelijks één maand jong. Het project voorziet ook vijf studio’s waar personen met een beperking begeleid zelfstandig zullen wonen. Hiervoor werkt de groep samen met Oak Tree Projects, een sociale onderneming die de krachten bundelt van personen met een ondersteuningsvraag.

Samen bouwen

Samen bouwen en beslissen is niet evident. De bewoners organiseerden zich in drie werkgroepen die elk een deel van het werk doen: een team bouw, team financiën en team groepsvorming. Bewoner Ben licht toe: “Samen beslissen en samen bouwen is deel van het proces. We proberen zoveel mogelijk in consensus te doen. Niet altijd makkelijk, maar zo leren we elkaar wel beter kennen en groeit het begrip voor wat een ander belangrijk vindt”. De groep laat zich van bij de start professioneel begeleiden door Cohousing Projects.

Het project is nu op kruissnelheid. In het voorjaar volgt de aanvraag van een verkavelingsvergunning en een omgevingsvergunning en het samen kiezen van een nieuwe naam. Voor 13 van de 23 units zijn er al bewoners gevonden. Gerd is één van hen: “We zijn al met een fijne, gemengde groep, maar we zoeken nog buren. Pas als bijna alle units verkocht zijn kan het bouwen écht beginnen.”

Meer informatie vind je op de https://www.cohousingprojects.com/project/eksterlaar/ en de Facebookpagina van het cohousingproject.