Cinema Rix en Buurtbar Barix na half jaar weer open: “Nieuwe gevelschildering wordt landmark voor de buurt"



CVDP

24 september 2020

12u36 0 Deurne Door corona sloten sociocultureel ontmoetingscentrum Cinema Rix en Buurtbar Barix in Deurne midden maart de deuren. Maar de medewerkers hebben ondertussen niet stilgezeten. Zo kreeg het gebouw een gevelschildering van beeldend kunstenaar Larsen Bervoets. Nu zijn Cinema Rix en Barix klaar om de deuren weer te openen en coronaproof te werken.

De buurtbewoners zien, sinds de noodgedwongen sluiting midden maart, erg uit naar een heropening van Cinema Rix en Barix. Vanaf vandaag is Buurtbar Barix weer geopend, telkens op donderdag en vrijdag van 10 tot 16 uur. Bewoners kunnen er genieten van een maaltijd en elkaar ongedwongen ontmoeten. De programmatie van Cinema Rix startte woensdag terug op.

Cinema Rix is een van de laatste overgebleven buurtcinema’s van de stad, in een seventies-infrastructuur. Vanaf volgende week is er een driedubbel filmprogramma, met op dinsdag de eerder cinefiele films van Filmmagie, op woensdagnamiddag familiefilms voor de buurt en ’s avonds de betere films. In de grote schouwburg cc Deurne is er een brede mix van theater, familievoorstellingen, comedy, klassiek en seniorenmatinees.

Activiteiten van partners

Ook de activiteiten van externe partners in Cinema Rix starten opnieuw op, zoals het Kunstenbad en beeldatelier voor kinderen (en in opstart voor volwassenen) van de Academie Deurne, het buurtsport-aanbod, de activiteiten van vzw Recht-Op, de huiswerkbegeleiding van VZW Wissal, het filmprogramma van Filmmagie Antwerpen, vrouwenvereniging VZW Ihsane en filmclub Ciné Dreirries. Bij alle activiteiten worden uiteraard de geldende coronamaatregelen gerespecteerd.

De heropening valt samen met de oplevering van de gevelschildering in de Grypeerstraat door beeldend kunstenaar Larsen Bervoets. De kleurrijke schildering vormt een echte landmark in de buurt. Dit is bijna de laatste fase van de infrastructurele renovatie. Binnenkort volgt nog de uitbreiding van de fietsparking-capaciteit. De bouw van een terras is voorzien tegen de lente van 2021.

Restyling

Cinema Rix is een warm, open en laagdrempelig, sociocultureel ontmoetingscentrum van, voor en met de buurt. In het najaar 2017 kreeg het interieur een grondige restyling, in het kader van het traject Wijkwerking Op Maat (WOM). Dat traject van de stad Antwerpen, in nauwe afstemming met het district Deurne, zette beleidsdomeinoverschrijdend in op Deurne-Noord.

In januari 2018 zwaaiden de deuren van een vernieuwde, inhoudelijke werking open, evenals die van Buurtbar Barix, waar bewoners terechtkunnen voor een (h)eerlijke maaltijd en ontmoeting. Toen startte ook coördinatrice Chantal Boes, de bezielster en het aanspreekpunt voor de vernieuwde werking. Die werking werkt bottom-up, zet sterk in op vrijwilligers, haalt partners in huis, programmeert cultuur op maat van de buurt en stimuleert ontmoeting en kruisbestuivingen. Cinema Rix en Buurtbar Barix hebben hun plek in de buurt gevonden en worden sterk gedragen door de partners, bezoekers, bewoners en artiesten.

Meer info over Cinema Rix en Barix staat op de website.