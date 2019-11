Child Focus op zoek naar 12-jarige Safaa uit Deurne Sander Bral

07 november 2019

09u47 12 Deurne Child Focus is op zoek naar de twaalfjarige Safaa Abdullah. Ze verdween woensdag uit Deurne. Child Focus communiceerde donderdagochtend over haar verdwijning.

Safaa Abdullah (12) verdween op woensdag 6 november uit Deurne (Antwerpen). Ze is 1m50 lang en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft bruine ogen en donker lang haar tot aan de ellebogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een witte trui met kap en een grijze jeans. Ze verplaatst zich met de fiets en draagt mogelijk een hoofddoek.

Wie meer weet over deze verdwijning kan dag en nacht terecht op het gratis nummer 116.000 of bij de politie via 0800/30.300.