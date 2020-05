Bromfietser vlucht weg van politie Sander Bral

14 mei 2020

In Deurne vluchtte dinsdagavond een bestuurder van een scooter weg van de politie. Het wijkteam van de Unolaan ging achter de bromfietser aan en er ontstond een achtervolging. De bestuurder van de bromfiets had een passagier achterop. In hun vlucht brachten ze verschillende andere personen in gevaar en werd een politievoertuig aangereden.

Het wijkteam hield woensdag een huiszoeking bij de eigenaar van de scooter. Het voertuig werd bestuurlijk in beslag genomen. Over waarom de bromfietser op de vlucht sloeg, wil de verdachte niet ingaan.