Bromfietser rijdt jongetje (11) aan en vlucht weg Sander Bral

30 oktober 2019

16u48 0

Op de Boterlaarbaan in Deurne is een elfjarige fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding. De jongen fietste samen met een vriend toen een man op een huurbromfiets hem van achteren aanreed. Nadien reed de bromfietser in op een geparkeerd voertuig en vluchtte hij te voet weg. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De bestuurder van de bromfiets wordt opgespoord via het verhuurbedrijf.

Op de Van de Perrelei werd dan weer een voetganger aangereden ter hoogte van de Leopoldlei. De bromfietser stak een bestelwagen voorbij die was gestopt om de voetganger te laten passeren, maar reed in op de achttienjarige vrouw. Bij aankomst van de politie was de vrouw afgevoerd naar het ziekenhuis en was de bromfietser niet meer ter plaatse. De eigenaar van de bromfiets zal verhoord worden over de feiten.