Brandje bij dakwerken aan appartelmentsgebouw Sander Bral

05 mei 2020

13u29 0 Deurne Door dakwerken is er een klein brandje ontstaan in een appartementsgebouw vlak bij de Bosuil in Deurne. In verschillende flats kwam rook terecht, die in de schouw circuleerde. De brandweer had de situatie snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

De brand brak uit tijdens dakwerken aan een gebouw in de Joseph Wuytslaan, vlak bij het Gemeentepark Bremweide en het voetbalstadion. “Er was rookvorming onder het dak, die zich via de schouw naar de onderliggende appartementen verspreidde”, zegt Jasmien O van brandweerzone Antwerpen. “De situatie was snel onder controle. Geen enkel appartement is onbewoonbaar verklaard en niemand raakte gewond.”