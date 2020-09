Brand in autocentrale in Deurne: houd ramen en deuren gesloten Jasper van der Schoot

09 september 2020

17u50 14 Deurne Een autocentrale in de Santvoortbeeklaan in Deurne heeft vlam gevat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn voorlopig geen gewonden gemeld, buiten een persoon die uit het gebouw kwam met te veel rookinhalatie.

De brandweer roept via Twitter op om ramen en deuren gesloten te houden als je in de buurt van de Santvoortbeeklaan woont en last ondervindt van de rook. De brandweer heeft de naaste omgeving van de centrale afgezet, maar de verkeershinder is beperkt. Ook op de Bisschoppenhoflaan is grotendeels gespaard gebleven van verkeersproblematiek.

We zijn ter plaatse voor een brand in #Deurne. Ondervind je hinder van de rook? Houd dan ramen en deuren gesloten. pic.twitter.com/x1LXfbpAYp Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link