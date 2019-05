Brand beschadigt archief van vredegerecht Patrick Lefelon

26 mei 2019

18u27 0 Deurne Zondagmiddag brak brand uit in een loods aan de Hertstraat, een zijstraatje van het Cogelsplein. Bij de bluswerken raakte het archief van het vredegerecht beschadigd.

Volgens de brandweer was er een brand in een aanpalend pand. Het vuur sloeg echter over naar het dakgebinte van het archief van het vredegerecht. De Turnhoutsebaan moest worden afgesloten omdat er veel brandweerwagens op het plein kwamen te staan.

Bij de brand vielen er geen gewonden. De Turnhoutsebaan bleef tot 16 uur afgesloten.