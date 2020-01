Bouwwerf Boterlaarbaan weer opgestart: bouwheer en AWV bereiken akkoord over veiligheid BJS

13 januari 2020

17u17 0 Deurne De bouwwerf op de hoek van de Boterlaarbaan en de Sterckxhoflei in Deurne is weer opgestart. Dat bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De bouwheer en het AWV, die lange lange tijd in proces lagen, zijn tot een compromis gekomen.

De aannemer begon vorig jaar met de bouw van zeven appartementen op de hoek van de Boterlaarbaan en de Sterckxhoflei in Deurne. De ruwbouw werd gerealiseerd. Maar daarna werden de werken stilgelegd. Dat kwam omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning begin vorig jaar had geschorst na een klacht van het AWV, dat het project eerder al negatief had geadviseerd.

Het AWV, dat bevoegd is voor de Boterlaarbaan (een gewestweg), vond dat het gebouw de verkeersveiligheid in het gedrang zou brengen. “De in- en uitrit voor de parkeergarage van het hoekpand zou uitkomen op de Boterlaarbaan, vlak bij het kruispunt. Omdat auto’s bij het verlaten van de garage het voet- en fietspad en het kruispunt over moeten, ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties”, luidde het. “Het gebouw belemmert bovendien de zichtbaarheid van weggebruikers omdat het op een hoek staat. We hadden hier een afschuining van die hoek gevraagd in ons advies maar men is toch beginnen bouwen zonder.”

Parkeergarage geschrapt

De bouwheer en het AWV hebben ondertussen een compromis bereikt, waardoor de werken zijn kunnen hervatten. “De parkeergarage is geschrapt”, zegt Jef Schoenmaekers van het AWV. “De zichtbaarheid blijft volgens ons wel problematisch. Maar daar leggen we ons bij neer. Het zou buitenproportioneel zijn om te eisen dat het hele gebouw moet worden afgebroken worden, opdat men de hoek zou kunnen afschuinen.”