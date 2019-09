Bouwwerf Boterlaarbaan ligt al maanden stil na klacht AWV BJS

27 september 2019

11u56 3 Deurne De bouwwerf op de hoek van de Boterlaarbaan en de Sterckxhoflei ligt voor onbepaalde tijd stil na een klacht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Volgens het AWV brengt het gebouw de verkeersveiligheid in de omgeving het gevaar.

De aannemer begon vorig jaar met de bouw van zeven appartementen op de hoek van de Boterlaarbaan en de Sterckxhoflei in Deurne. De ruwbouw werd gerealiseerd. Maar nu liggen de werken al maanden stil. Dat komt omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning begin dit jaar schorste na een klacht van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), dat het project eerder al negatief adviseerde.

Het had de aanvragers in het verleden al de grootste moeite gekost om groen licht te krijgen voor de bouw van het appartementsgebouw. In het najaar van 2017 werd een vergunning door het Antwerpse stadsbestuur geweigerd wegens verkeersveiligheidsrisico’s. Na een beroepsprocedure bij de provincie werd een vergunning alsnog verkregen.

Garage

Het AWV, dat bevoegd is voor de Boterlaarbaan (een gewestweg), diende klacht in omdat het vindt dat het gebouw de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. “De in- en uitrit voor de garage van het hoekpand zou uitkomen op de Boterlaarbaan, vlak bij het kruispunt. Omdat auto’s bij het verlaten van de garage het voet- en fietspad en het kruispunt over moeten, ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties”, zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Het gebouw belemmert bovendien de zichtbaarheid van weggebruikers omdat het op een hoek staat. We hadden hier een afschuining van die hoek gevraagd in ons advies maar men is, ondanks het beroep, toch beginnen bouwen zonder. De werf is dan stilgelegd in afwachting van een uitspraak van Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

De Raad voor Vergunningsbetwistingen moet zich dus nog ten gronde over de zaak uitspreken. Dat kan verschillende maanden duren. Tot dan liggen de werken stil.