Bouw van sportcentrum Sportoase Groot Schijn van start gegaan, mét grootste ijsbaan het land ADA

04 december 2019

11u52 13 Deurne De aannemer is gestart met de bouw van het sportcentrum Sportoase Groot Schijn in Deurne. De opening van het zwembad, de fitness en de ijsbaan is gepland voor het najaar van 2021.

Het is nog even geduld uitoefenen maar als alles meezit opent Sportoase Groot Schijn in het najaar van 2021 de deuren. Park Groot Schijn moet een nieuwe groene long worden van 83 hectare voor de Antwerpenaar en voor zij die van ver daarbuiten komen. Het sportcentrum moet het sportieve hart worden van dat park. In het nieuwe gebouw, dat architecturaal aansluit op de natuur van het park, komen een multifunctioneel zwemcentrum, een wellness- en fitnessruimte en een ijsbaan.

Zwembaden

Het zwemcentrum zal bestaan uit drie zones, elk met de focus op een andere doelgroep. Zo is er een sportbad voor trainingen en competities met 8 banen van 25 meter en een instructiebad met een schoonspringinstallatie. Tribunes zorgen ervoor dat het publiek de wedstrijden comfortabel kan bijwonen.

Uiteraard is er ook gedacht aan recreatie met onder andere een golfslagbad, waterversnellingen, speelelementen, een warme lagune en een wellnesszone. Een glijbanencomplex maakt het plaatje compleet.

Schaatsplezier

Naast de zwembaden is er ook nog plaats voor twee overdekte schaatsbanen. Op het gelijkvloers is er een schaatsbaan van 450 vierkante meter, met vier kleedkamers, een polyvalente ruimte en plek voor horeca. Op de eerste verdieping is er dan de 1.800 vierkante meter grote schaatsbaan die door middel van mobiele scheidingswanden multifunctioneel kan worden ingezet. Er zijn ook twee grote kleedruimten voor de uit- en thuisploeg bij wedstrijden. Boven deze ijsbaan is er nog een tribune voorzien.